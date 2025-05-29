Bursa'da Çocuklara İstanbul'un Fetih Ruhu Aşılandı

İstanbul'un fetih ruhu çocuklara aşılandı

Çocuklardan Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murad ve annesi Hüma Hatun türbesine anlamlı ziyaret

BURSA - Bursa'da Kuranı-Kerim kursu öğrencileri İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murad ve annesi Hüma Hatun'un Muradiye Külliyesi'ndeki türbelerini ziyaret etti.

İstanbul Fethi'nin 572. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi İlçe Müftülüğü, Bursa'daki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bursa'da bulunan 115 Kur'an kursundan 15'inin katılımıyla 4-6 yaş arasındaki yaklaşık 200 çocuk, Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murad ve annesi Hüma Hatun'un Muradiye Külliyesi'ndeki türbelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında din görevlileri, II. Murad ve Hüma Hatun'un hayatı hakkında çocuklara bilgiler verdi. Ayrıca, yarın cuma namazı öncesi 572 hatmi şerif, 1453 Fetih Suresi, 2025 Yasin-i Şerif ve sayısızca Fatiha-i Şerif okunacak.

Osmangazi İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Alaattin Doruk, "İstanbul Fethi'nin yıl dönümü sebebiyle Bursa'da bulunan 115 Kur'an kursundan 15 tanesinin katılımıyla II. Murad ve Hüma Hatun'a ziyarette bulunduk. İstanbul, 29 defa kuşatmaya uğramış ama bir türlü fethedilememiş. Öyle bildiğimiz basit bir şehir değil. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimizin hadislerinde, şehrin fethedilmesiyle müjdelenecek insanların dünyaya gelmesine sebep olan II. Murad ve Hüma Hatun'un kabrinde çocuklarımızı buluşturduk. Din görevlileri ve Osmangazi İlçe Müftülüğü olarak çocuklara, fetih ruhunun ne olduğu ile II. Murad ve Hüma Hatun'u anlattık. Kur'an kursu hocalarımızın da büyük bir emeği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün hocalarımızla birlikte milli, manevi ve dini günlerimizi ve bugünlerimizi yaşamamıza sebep olan bütün ecdadımızı en güzel şekilde çocuklarımızı aşılamaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Muradiye Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşcı ise, "İstanbul Fethi'nin 572. yılı sebebiyle, 572 hatmi şerif, fetih tarihi 1453 olduğundan dolayı 1453 Fetih Suresi, 2025 tarihinde olduğumuzdan dolayı 2025 Yasin-i Şerif ve sayısızca Fatiha-i Şerif okutacağız. Sayısız olmasındaki hikmet de, kıyamete kadar İstanbul'un İslam beldesi ve Türk yurdu olması için. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır hocamız, yarın cuma namazından önce Muradiye Camisi'nde duasını yapacak" şeklinde konuştu.