Bolu Geçişinde Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Bolu Geçişinde Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu
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Bolu Geçişinde Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı nedeniyle erkenden yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametine doğru yoğunluk oluşturdu. Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri güvenli yolculuk yapmaları için uyarıyor.

Erkenden yola çıkan tatilciler Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametinde Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için erkenden yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu geçişinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri ışıklı tabelalar ile hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Her bayram trafiğin yoğunluk sebebiyle durduğu Köroğlu Rampaları mevkiinde araç geçişleri havadan dron ile görüntülendi.

Trafik yoğunluğunun yarın artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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