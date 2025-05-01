Bolu'da 1 Mayıs Halaylarla Kutlandı

Bolu'da 1 Mayıs'ı halaylarla kutladılar

BOLU - Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler halaylarla bayramlarını kutladı.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları üyeleri, İzzet Baysal Caddesi'nde sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle öğle saatlerinde sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya geldi. Grup, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak yürüyüşe geçti. Polis ekipleri, yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. 1 Mayıs yürüyüşü, Kardelen Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Etkinlikte konuşan sendika temsilcileri, işçi haklarına dikkat çekerek dayanışma mesajları verdi.