Boğazına erik kaçan 7 yaşındaki Hiranur Nevşehir'de toprağa verildi

Boğazına erik kaçan 7 yaşındaki Hiranur Nevşehir'de toprağa verildi
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Düzce'de okulda boğazına erik kaçan İlkokul 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan; kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Hiranur'un cenazesi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verlidi.

Boğazına erik kaçan 7 yaşındaki Hiranur Nevşehir'de toprağa verildi

NEVŞEHİR - Düzce'de okulda boğazına erik kaçan İlkokul 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan; kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Hiranur'un cenazesi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verlidi.

Geçtiğimiz Mayıs ayının 10'unda Düzce Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan'nın derste boğazına erik kaçtı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Hiranur, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hiranur Kalkan'ın boğazına kaçan erik çıkarıldı ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan Hiranur, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edilmişti. 21 gün boyunca hayata tutunmaya çalışan Hiranur Kalkan; dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hiranur Kalkan; Avanos Mezarlığı Taziye Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hiranur Kalkan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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