Bingöl'de vatandaşlar Filistin için çadırlarda nöbet tutacak

Bingöl'de vatandaşlar Filistin için çadırlarda nöbet tutacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de İsrail'in saldırılarına karşı vatandaşlar, Filistin ve Gazze için çadırlarda destek nöbeti tutacak.

Bingöl'de vatandaşlar Filistin için çadırlarda nöbet tutacak

BİNGÖL - Bingöl'de vatandaşlar, İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin ve Gazze için sabaha kadar çadırlarda destek nöbeti tutacak.

Bingöl'de İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla STK platformları tarafından yürüyüş düzenlendi. "Bingöl Gazze Barış Programı" etkinliği çerçevesinde kent parka gelen vatandaşlar, çadırlar kurarak sabaha kadar Gazze için destek nöbeti tutacak.

Ailesiyle birlikte parka gelerek çadır kuran vatandaşlardan Hasan Berdibek, "Siyonist İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu zulme karşı bugün Bingöl halkı olarak çarşı merkezden kent parka yürüyüş düzenledik. İsrail'in yapmış olduğu soykırımı bir şekilde duyurmak için ses getirmek için bu hareketi gerçekleştirdik. Tüm dünya yaşanan bu insanlık suçuna göz göre göre sessiz kalmaktadır. Ailemizle birlikte çadırlarımızı kurduk, sabaha kadar da burada nöbet tutacağız. Dualarla Filistin'deki kardeşlerimize desteğimizi göstermeye çalışacağız" dedi.

Etkinliğin sabah namazının ardından sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Merakla beklenen haber! Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan kararı

Şampiyon oldular, takımın gol kralına beklenen imzayı attırdılar
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.