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Bilal Leylek Baba Oldu

Bilal Leylek Baba Oldu
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Bursa'nın Fadıllı köyünde, Yusuf Amca ile kurduğu dostlukla tanınan Bilal leylek, 7 yıllık göç yolculuğunu bu yıl yeni yavrularıyla taçlandırdı. Yusuf Amca, leyleğin yavrularıyla olan coşkusunu dile getirerek, onları büyütmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Bilal Leylek de baba oldu

Yusuf Amcayla kurduğu dostlukla ünlenen Bilal leylek 7 yıldır göç ettiği Fadıllı'daki yuvasında baba oldu

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde, 7 yıldır göç zamanı geldiğinde ziyaret ettiği Yusuf Amcayı bu yıl da unutmayan "Bilal" isimli leyleğin yavruları oldu. Bilal leylek, her yıl kilometrelerce yol kat ederek geldiği Fadıllı'daki yuvasında baba oldu.

Yusuf Amca ile yıllar önce kurduğu sıra dışı dostlukla tanınan Bilal leylek, köy halkının da gönlünde taht kurmuş durumda. Bu yıl, Bilal'in yuvasında yavrularıyla görülmesi hem Yusuf Amcayı hem de köy halkını sevince boğdu. Yusuf Amca duygularını, "Her yıl onu bekleriz, artık aileden biri gibi. Ama bu yıl yavrularını görünce içim başka türlü coştu. Onların büyümesini izlemek en büyük mutluluğum olacak," sözleriyle dile getirdi.

Yıllar içinde aralarında özel bir bağ kurulan Yusuf Amca ile Bilal leyleğin yuvasında minik yavrularını gören Yusuf Amca, hemen onların da bakımına yardımcı olmaya başladı. Yıllardır Bilal'i göç zamanı elleriyle besleyen Yusuf Amca, bu kez yavrular için de aynı özveriyi gösteriyor. Fadıllı köyünde artık sadece Bilal değil, onun yeni ailesi de heyecanla izleniyor. Göç mevsiminin sevilen siması Bilal leylek, sadakati ve bu yılki güzel sürpriziyle doğayla insan arasındaki bağın ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Genel
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