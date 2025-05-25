Beypazarı'nda Cami Çocuk Buluşması Etkinliği

Beypazarı'nda Cami Çocuk Buluşması Etkinliği
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Beypazarı Müftülüğü, çocuklara cami sevgisini aşılamak amacıyla Osman Gazi Camii'nde 'Camii Çocuk Buluşması' düzenledi. Etkinlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi ve Nasreddin Hoca kostümü giyen bir din görevlisi sürpriz yaptı.

Beypazarı Müftülüğü'nden Osman Gazi Camii'nde Anlamlı "Camii Çocuk Buluşması" etkinliği

ANKARA - Beypazarı Müftülüğü koordinesinde, çocuklara cami sevgisini aşılamak ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Osman Gazi Camii'nde "Camii Çocuk Buluşması" düzenlendi.

Beypazarı Müftülüğü koordinesinde, çocuklara cami sevgisini aşılamak ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Osman Gazi Camii'nde "Camii Çocuk Buluşması" gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklara cami ortamını sevdirmek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Buluşmaya renk katan sürpriz ise, Nasreddin Hoca kostümü giyen bir din görevlisinin etkinliğe katılması oldu.

Beypazarı Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Camii Çocuk Buluşması" etkinliklerinin farklı camilerde de devam edeceği ve çocukların camiyle küçük yaşlarda tanışmasının önemsendiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - Genel
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