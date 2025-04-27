Bayrampaşa'da İngilizce Münazara Yarışması Başladı

Bayrampaşa'da İngilizce Münazara yarışması heyecanı

İSTANBUL - Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İngilizce parlamenter sistem münazara yarışması büyük bir ilgiyle başladı. Cumartesi günü kapılarını açan organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekleri bir araya getirdi.

Yarışmanın açılış törenine Din Öğretimi Genel Müdürülüğü Yabancı Diller Koordinatörü Aysun Mete, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yücel Sarıoğlu ve Okul Müdürü Arif Köklü'nün yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Turnuvada 9 farklı ilden 33 okul ve toplamda 120 öğrenci kıyasıya yarışıyor. Sekiz oturum boyunca sürecek olan münazaralar sonunda en yüksek puanı elde eden takım şampiyonluğa ulaşarak altın ödülün sahibi olacak. Yarışmanın baş jüriliğini ise dünya şampiyonalarında da görev almış deneyimli isim Ruth Salorme Acolaste üstleniyor.

Okul Müdürü Arif Köklü açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada bizler için anlamlı ve büyük bir etkinlik için bir aradayız. İngilizce münazara programımız öğrencilerimizin özgürce fikirlerini ifade edebildikleri, dili bir araç olarak kullanabildikleri ve kendilerini geliştirdikleri özel bir alan. Bu özel günü bizimle paylaşmak için Ankara'dan gelen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yabancı Diller Koordinatörümüz Sayın Aysun Mete Hanım'a da yürekten teşekkür ediyorum. Bu işin arkasında yüreğini ve zamanını ortaya koyan sevgili öğrenci komitemize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sizlerin titizliği ve enerjisi bu organizasyonun ruhunu oluşturdu, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun Genel Koordinatörü olan 11. sınıf öğrencisi Nermin Sekman ise turnuvanın kapsamı hakkında bilgi verdi. Sekman, "Biz bugün burada parlamenter sistem münazara turnuvası gerçekleştiriyoruz ve bunu yabancı dilde, İngilizce olarak yapıyoruz. Belirli konular çerçevesinde hükümet ve muhalefet kanatları olarak onları savunmaya çalışıyoruz. En iyi savunan da kazanıyor. Turnuva sonunda da belirli bir şampiyonumuz oluyor ve onlara ödüller veriyoruz. Bunun yanında lise öğrencilerinin hem kendi aralarında sosyalleşmeleri için hem öğle yemeklerimiz hem kahvaltılarımız oluyor. Ayrıca Türkiye geneli bir etkinlik düzenliyoruz. Konaklamaları için lise öğrencilerimize imkan sunuyoruz. Okul sayısı olarak 30'un üzerinde okul katılıyor. Bu okulların hepsi Türkiye genelinden. Takım sayısı olarak da 40'a yakın takımımız bulunmakta. On tane salon açtık. On tane de jüri davet ettik. Jürilerimiz de dünya çapında isimler. Maçları yönetmeleri için kendilerinden rica ettik, onlar da salonlarda maçlarını yönetiyorlar. Dünya Dünya Şampiyonası'nda bulunan bir jüri şu anda turnuvamızda baş jürisi konumunda" şeklinde konuştu.

Yarışmanın Jüri üyesi Ruth Salorme Acolaste düzenlenen yarışmanın lise öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek "Üniversiteler arasında bu tarz yarışmalar yapılıyordu fakat lisede bunun örneklerin olması çok güzel Aliya'da ki öğrenciler için çok büyük bir fırsat üniversiteye bu tecrübeyle gitmek onlar için çok iyi" diye konuştu

Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu anlamlı organizasyonu, gençlerin hem İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine hem de farklı fikirleri saygıyla tartışma kültürünü benimsemelerine önemli bir katkı sağlıyor.