Bayramın Son Gününde Adalar İskelesi'nde Yoğunluk

Bayramın Son Gününde Adalar İskelesi'nde Yoğunluk
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Kurban Bayramı'nın son gününde, vatandaşlar Adalar İskelesi'ne akın ederek güzel havayı değerlendirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları memleketine giderken, diğerleri İstanbul'da tatil yapmayı tercih etti.

Bayramın son gününde Adalar İskelesi'nde yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek sabahın erken saatlerinde Adalar İskelesi'ne akın etti.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı vatandaşlar memleketine giderken, bazıları ise İstanbul'da vakit geçirmeyi tercih etti. Sahiller ve turistik mekanlar ise doldu taştı. Tercih edilen yerlerden biri de Adalar ilçesi oldu. Bayram'ın son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek sabahın erken saatlerinde Adalar İskelesi'ne akın etti. İskeleye gelenler Adalar'a gitmek için vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Arkadaşlarıyla adalara gezmeye giden Ahmet Onal, "Bugün bayramın son günü adalara gezmeye gideceğiz. Herkes tatile gitti bizde arkadaşlarla gidiyoruz. Gezip geleceğiz. Bayram güzel, İstanbul bomboş. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Bayram tatilinde eşiyle adalara giden Fatih Saray, "Eşimle beraber yola çıktık. Adalara vakit geçirmeye gidiyoruz. Eski bayramların tadı yok artık. Bir yere gidemedik, bari adalara gidelim dedik. Bayramı bu şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - Genel
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