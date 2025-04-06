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Bayram Tatilinin Ardından Büyük İstanbul Otogarı'nda Yoğunluk

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Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'a dönüşler başladı. Büyük İstanbul Otogarı'nda araç trafiği yoğunluğu yaşandı ve otogar çevresi dron ile görüntülendi.

Bayram tatilinin ardından Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşandı

Otogardaki araç trafiği havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bayram tatilini şehir dışında geçirdikten sonra İstanbul'a dönen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otogar ve çevresindeki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'a dönüşler başladı. Bazı vatandaşlar dönüş için otobüsleri tercih etti. Bayram ve ara tatilin bitmesinin ardından şehir dışından kente dönüşler nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Otogarın içi ve çevresinde yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Görüntülerde otogar giriş ve çıkışındaki araç trafiği dikkat çekti.

Bayram Tatilinin Ardından Büyük İstanbul Otogarı'nda Yoğunluk
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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