Balıklıgöl'de Yüzen Şahsa Ceza Uygulandı

Balıklıgöl'de Yüzen Şahsa Ceza Uygulandı
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Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e girerek yüzen bir şahsa, kabahatler kanunu gereğince ceza verildi. Olay Kurban Bayramı'nda yaşandı ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan şahıs, polis tarafından karakola götürüldü.

Balıklıgöl'de yüzen şahsa ceza

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e girerek yüzen şahsa kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

Olay, Kurban Bayramında Şanlıurfa'da yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, insanların şaşkın bakışları arasında Balıklıgöl'e atlayarak yüzdü. Sudan çıkan şahıs güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olay yerine çağrılan polis tarafından karakola götürülen şahıs hakkında kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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