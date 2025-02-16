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Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde arızalanan aracı trafik sıkışmasın diye köprü çıkışına kadar iten polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'yu davranışından ötürü tebrik etti. Yerlikaya, "Polis memurumuz bizleri de duygulandıran insani bir davranış sergiledi. Polis kardeşim Ebubekir'i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum." dedi.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 14 Şubat'ta arızalanan bir araç yolun sağ şeridinde durdu. Trafik yoğunluğuna sebep olan aracı fark eden trafik polisi Ebubekir Sıddık Doğru, motosikletle aracın yanına gitti. Aracın çalışmadığını gören polis memuru, trafiğin sıkışmaması için aracı itmeye başladı. Yolun tehlikeli olması sebebiyle sürücünün de araçtan inmesine izin vermeyen polis memuru Doğru, aracı köprü çıkışındaki emniyet şeridine kadar tek başına iterek, götürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'yu davranışından ötürü tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı fark eden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi. Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir'i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum. Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Genel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

çalışırken bizde itekliyorduk, emekli olunca bize itelemeye başladılar.

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

kuru kuru tebrik, atsaydın üç beş

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Aracin Arizalanma Nedenlerini ve TUV Vereni Arastirsin Mutlaka Bir Abudik-Gubidik Birseyler Cikar..

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Haber YorumlarıAycan Sumak:

Adına bakarsak polis olmasa tarikat lideri olcakmış :)

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Sizler bir şeylerinizi kaybetmişsiniz arkadaş . Garip olan ne var bunda ?. İnsan evladı olan herkes bunu yapar , yapması da lazım . sizler olması gerekeni yapmadığınız için böyle şaşırır taktir edersiniz . Nihayetinde polis te bir insan .

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Haber YorumlarıZülfikar:

Niye bu ülkenin çekicisi .. ??? yiterken polise araç çarpsaydı ne olacaktı? Biraz bu işleri düzene sokun .. polisin görevi araç yitmek değil ....

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Haber YorumlarıTamer Ozsan:

Niye ittiriyorsun sana ne kardeşim. Telsizle çekici çağır.

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Haber YorumlarıEngin Küçükşengün:

Adından ve soyadından belli.....

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Haber YorumlarıZülfikar:

bir deprem profesörü kalp ameliyatı yapmadığı gibi, bir doktorda deprem tahmini yapmıyor... polisin sadece trafiği yönlendirip çekici çağırması daha uygun olurdu.. Allah tan arkandan gelen araçlar polisimize çarpmamış...

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Haber YorumlarıYavuz BAHADIR:

Adı güzele Şia zihniyet hemen saldırmış.

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