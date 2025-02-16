Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 14 Şubat'ta arızalanan bir araç yolun sağ şeridinde durdu. Trafik yoğunluğuna sebep olan aracı fark eden trafik polisi Ebubekir Sıddık Doğru, motosikletle aracın yanına gitti. Aracın çalışmadığını gören polis memuru, trafiğin sıkışmaması için aracı itmeye başladı. Yolun tehlikeli olması sebebiyle sürücünün de araçtan inmesine izin vermeyen polis memuru Doğru, aracı köprü çıkışındaki emniyet şeridine kadar tek başına iterek, götürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'yu davranışından ötürü tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı fark eden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi. Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir'i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum. Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.