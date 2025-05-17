Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya İnecek

Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya İnecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, süper hızlı tren projeleri hakkında bilgi vererek Ankara-İstanbul arasını 350 km/s hızla 80 dakikaya indirmeye çalıştıklarını açıkladı. 2053 hedefiyle önemli ulaşım projeleri hayata geçirilecek.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Ankara- İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi programına katıldı. Programda konuşan Bakan Uraloğlu "Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara- İstanbul arasını sadece 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir" ifadelerini kullandı.

Fatih'te Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi' programı düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Tahsin Başarı katıldı.

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, Ankara- İstanbul arasında hizmet vermesi planlanan süper hızlı tren hattı ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, "Ankara- İstanbul arasında yeni bir otoyol yetmeyecek. Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara- İstanbul arasını sadece 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir. Allah ömür verirse sizlerde göreceksiniz, 48 saatte bütün Türkiye'ye dolaşabileceksiniz. En fazla İstanbul'a hizmet ettiğimizi söylemek isterim, İstanbul'a 162 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. 26 kilometrenin yapımı da devam ediyor. Bunlar bittiğinde İstanbul'daki oran 350-400 kilometreye ulaşacak" şeklinde konuştu.

Bakan Abdülkadir Uraloğlu konuşmasında sosyal medya kullanımına da değinerek "Ülke nüfusuna oranla sosyal medya kullanan en yüksek ülkeyiz. Normal sıralamada 5'inci, 6'ıncı sıralamadayız. Bunları belli bir disiplin altına almamız gerekir. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle muhakemeye yeteneği gelişmemiş olan çocuklarımızın bu mecralarda zehirlenmesinin önüne geçme noktasında çalışmamız var. 13 ile 16 yaş arasındaki bir evladımız kullanacaksa ailesinin izni olsun. 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin. Enerjisini doğru yerde harcaması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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