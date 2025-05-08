Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

Bakan Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Khalifa'yı Kabul Etti

Bakan Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Khalifa'yı Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa'yı Ankara'da kabul etti. Görüşmeler sonrası Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Khalifa'yı kabul etti

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısırlı mevkidaşı Khalifa askeri törenle karşılandı. Gürak ile Khalifa'nın ikili görüşmesinin ardından her yıl Genelkurmay Başkanlıkları seviyesinde yapılması planlanan Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısının ilki Genelkurmay Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Korgeneral Khalifa, görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Güler tarafından kabul edildi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.