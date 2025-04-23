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Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne Deprem Nedeniyle 22 Başvuru!

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Arnavutköy'de meydana gelen deprem sırasında panikleyerek 3. kattan atlayan bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye gelen 22 kişi, deprem nedeniyle yaşanan panik sonucunda yaralanmış durumda.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne deprem deniye 22 kişi müracaat etti

Deprem sırasında panikleyen bir kişi 3 kattan atladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi deprem sırasında 5 katlı binanın 3 katından aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye deprem deniyle kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir kişi deprem anında panik yaparak 5 katlı binanın 3 katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan Müjdat Yıldırım isimli vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi devam ediyor. Hastaneye deprem deniyle kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Genel
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