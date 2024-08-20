Antalya'da Süper Ay manzarası hayran bıraktı

Antalya'da Süper Ay manzarası hayran bıraktı
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Antalya'da Süper Ay manzarası hayran bıraktı
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Konyaaltı Sahili'nde binlerce vatandaşın karşısında beliren Süper Ay manzarası izleyenleri hayran bıraktı. Antalya'da akşam saatlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, kent siluetinin ardından bir anda beliren Süper Dolunay'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın olması nedeniyle normalden daha büyük ve parlak görüntülendi.

Antalya'da Süper Ay manzarası hayran bıraktı

Bir anda şehrin siluetinin arkasında beliren Süper Ay izleyenleri hayran bıraktı

ANTALYA - Konyaaltı Sahili'nde bulunan binlerce vatandaş karşılarında beliren Süper Ay manzarası karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Antalya'da akşam saatlerinde sıcaktan bunalan ve kendilerini Konyaaltı Sahiline atan vatandaşlar karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. Kentin siluetinin ardından bir anda beliren Süper Dolunay'a şahit olan Antalyalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar cep telefonuna sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekerken kimileri ise kamp sandalyelerinde bu güzel anın keyfini çıkardı. Ay, yörüngesinde Dünya'ya en yakın olması nedeniyle normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntülendi.

"Gerçekten görsel bir şölen"

Konyaaltı Sahilinde piknik yapan ve Süper Dolunay'ın şehir siluetinin arkasından doğuşunu hayranlıkla izleyen vatandaşlardan Betül Türkoğlu "3 senedir buradayım. Konyaaltı sahiline geldik ailemle birlikte pikniğe geldim. 3 senedir ilk defa böyle büyük bir dolunaya denk geldim. Gerçekten görsel bir şölen, denize yansıması, yakamoz, Kaleiçi, Karaoğlan parkı civarından doğdu. Muhteşem bir manzaraydı" dedi.

"Çok gazel bir manzaraydı"

Derya Erkal isimli bir başka vatandaş ise 3 senedir Antalya'da yaşadığını belirterek, "Daha önce hiç bu büyüklükte bir dolunaya şahit olmadım. İlk defa gördüm. Çok heyecanlandım. Piknik yapmak amacıyla gelmiştik. Otururken bir anda arkamdan doğuşuna şahit oldum. Kıpkırmızı bir şekilde ve çok büyüktü. Bu heyecanı anlatamam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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