Ankara'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Ankara'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'daki kesim alanlarında vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Bağlum Kurban Pazarı'nda ve diğer noktalarda uzun kuyruklar oluşurken, hava sıcaklıkları da bekleyişi zorlaştırdı.

Ankara'da kurban kesim alanındaki yoğunluk böyle görüntülendi

ANKARA - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'daki kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da kurban kesim alanlarında vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için akın etti. Bağlum Kurban Pazarı başta olmak üzere birçok noktada hem yaya hem araç trafiğinde dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Özellikle Bağlum çevresinde trafik kilitlenirken, kesim sırası bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, sabah namazının ardından kesim alanına geldiklerini ifade ederek yaklaşık bir buçuk ila iki saat sıra beklediklerini belirtti. Havanın sıcak olmasının da işleri daha da zorlaştırdığını dile getiren vatandaşlar, yoğunluğa rağmen ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi. Kesim alanındaki kalabalık ve çevredeki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi Ankara genelinde bayram boyunca kesim alanlarında yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Genel
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken karar! O ismi görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.