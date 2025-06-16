Anız Yangınlarına Karşı Çanakkale'de Su Tankları Hazır
Çanakkale'de Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, hasat dönemi boyunca anız yangınlarına karşı önlem almak amacıyla biçerdöverlerle birlikte su tankları hazır bulunduruyor. Yangın çıkmaması için 7/24 sahada çalışan ekipler, yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu getirdi.
Anız yangınlarına karşı tarlalarda hazır su tankları bekliyor
ÇANAKKALE - Çanakkale'de muhtemel anız yangınlarına karşı hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları da hazırda bulunuyor.
Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ve üreticiler iş birliğinde muhtemel anız yangınlarına karşı hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları da hazırda bulunduruluyor.
Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "7 gün 24 saat sahadayız. Tarım Teşkilatı, Orman Teşkilatı, Muhtar ve Üreticilerimizle işbirliği içinde yangın çıkmaması için hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları bulundurulması için azami gayret gösteriyoruz. Tüm biçerdöver ve balya makinelerinde en az 2 yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.