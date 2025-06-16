Anız Yangınlarına Karşı Çanakkale'de Su Tankları Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anız Yangınlarına Karşı Çanakkale'de Su Tankları Hazır
Haber Videosu

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, hasat dönemi boyunca anız yangınlarına karşı önlem almak amacıyla biçerdöverlerle birlikte su tankları hazır bulunduruyor. Yangın çıkmaması için 7/24 sahada çalışan ekipler, yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu getirdi.

Anız yangınlarına karşı tarlalarda hazır su tankları bekliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de muhtemel anız yangınlarına karşı hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları da hazırda bulunuyor.

Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ve üreticiler iş birliğinde muhtemel anız yangınlarına karşı hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları da hazırda bulunduruluyor.

Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "7 gün 24 saat sahadayız. Tarım Teşkilatı, Orman Teşkilatı, Muhtar ve Üreticilerimizle işbirliği içinde yangın çıkmaması için hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları bulundurulması için azami gayret gösteriyoruz. Tüm biçerdöver ve balya makinelerinde en az 2 yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Genel
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 277 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı

Çatışmalar bir ülkeye daha sıçradı! İsrail İHA vurdu, sirenler çaldı
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.