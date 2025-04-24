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Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

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Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesinin 63'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesinin 63'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Özkaya ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkememizin 63'üncü kuruluş yıldönümünde başkanvekillerimiz, üyelerimiz ve raportörlerimizle birlikte huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Zatıalinizin önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini ve demokratik hukuk devleti ilkesini korumakla görevli olan Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bugün de insan haklarına dayalı anayasal düzenin teminatı olma sorumluluğunu azimle sürdürmektedir. Sizden aldığımız ilham ve rehberlikle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da 'Türk milleti adına' verdiğimiz kararlarda aziz milletimizin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için adalet ve hakkaniyet odaklı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle İstiklal Mücadelemizin aziz kahramanlarını, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla tarihe iz bırakan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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