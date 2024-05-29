Türk Hava Yollarının alt şirketi AJet'e ait uçak Gaziantep yerine Adana'ya inince tartışma çıktı

ADANA - Ankara'dan Gaziantep'e gitmek üzere dün gece 23.55'de Türk Hava Yollarının alt şirketi AJet firmasına ait uçağa binen yolcular, gece geç saatlerde Adana Havalimanı'na indirilince duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, dün gece 23.55'te kalkması beklenen Ankara-Gaziantep AJet uçağı, yolculara iletilen arıza nedeniyle rötar yaprak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yaklaşık 45 dakika geç havalandı. Gaziantep'e henüz bilinmeyen bir nedenle iniş gerçekleştiremeyen uçak, gece geç saatlerde Adana'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolcular, Adana Havalimanı'na indiklerinde kendilerini karşılayan havayolu yetkililerinin teklif ettiği Gaziantep'e karayolu ile Gaziantep'e ulaşım teklifini reddederken, "Biz otobüsle gidemeyiz. Burada ilacı olan var, yaşlı olanlar var. Bizi neden mağdur ediyorsunuz? Otobüsle gidecek olsak Ankara'dan giderdik" şeklinde tepki gösterdi.

Bagaj teslim bölümünde yolcuları karşılayan havayolu firma yetkilisi ise, "Olağan şeyler bunlar, bazen olan şeyler" diyerek bu tip durumların zaman zaman yaşanabileceğini savundu. Yolcuların ise "ne olağan şeyi ya" şeklinde tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.