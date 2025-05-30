33 Yıl Sonra İkinci Bahar: Mevlüt ve Havva'nın Unutulmaz Düğünü

33 Yıl Sonra İkinci Bahar: Mevlüt ve Havva'nın Unutulmaz Düğünü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 33 yıl önce evlenen Mevlüt ve Havva çifti, hayallerindeki düğünü gerçekleştirerek gelinlik ve damatlık giydiler. Yüzlerce misafirle birlikte unutulmaz anlar yaşadılar.

33 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydiler

Yüzlerce misafire unutulmaz an yaşattılar

Mevlüt Yüksekalan: "33 sene önce değil şimdi evlenmiş gibi olduk"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Mevlüt ve Havva çifti, evliliklerinin 33. yılında unutulmaz bir düğünle hayallerini gerçekleştirdi. Genç yaşta birbirlerini seven ve kaçarak evlenen çift, yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyerek adeta ikinci baharlarını yaşadı. Mevlüt Yüksekalan " 33 sene önce değil şimdi evlenmiş gibi olduk" dedi.

Alanya'da 33 yıl önce aşklarına engel tanımadan hayatlarını birleştiren Mevlüt Yüksekalan ve Havva Yüksekalan çifti, o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadı. Yıllar içinde 1 çocuk ve 1 torun sahibi olan çiftin en büyük hayali ise gerçek bir düğünle taçlandırılmamış evliliklerini, dostları ve sevdikleriyle kutlamaktı. Havva annenin içinde bir uhte olarak kalan gelinlik hayalini duyan Mevlüt amca, eşine unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Payallar Düğün Salonu'nda Havva anne beyaz gelinliği, Mevlüt amca ise damatlığını giyerek düğün salonuna giriş yaptı. Çifti, yüzlerce misafir coşkulu alkışlarla karşıladı.

"33 sene önce değil şimdi evlenmiş gibi olduk"

Zor şartlar altında 33 yıl önce yuva kuran Mevlüt Amca yaşadığı duygu dolu anları şöyle anlattı: " Havva hanımı ilk gördüm aşık oldum. İstetsem olmayacaktı bende kaçırdım. Düğün yapamadım, gelinlik giydiremedim. 33 yıl bekledim. Eşim, her işimizi yaptık oğlumuzu evlendirdik, kendimizi kurtardık dedi. Benim bir gelinlik hayalim vardı bana giydirir misin dedi. Bende sen iste ben yaparım dedim. Bu sözden sonra 1 ay geçmedi 20 gün içerisinde hem karar aldık hem de davetiye bastırdık. Bugünde düğün yapıyoruz. 33 sene önce değil şimdi evlenmiş gibi olduk" dedi. Havva Hanım ise " Gelinlik giymeye hayalim vardı. Eşim de kırmadı beni gelinliği giydirdi. Heyecanlıyım ve sevinçliyim" şeklinde konuştu.

Düğün boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Çift, önce romantik bir dansla misafirlerin karşısına geçti, ardından oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi. Yıllar sonra gelen bu özel an, hem çiftin hem de davetlilerin hafızalarında unutulmaz bir yer bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Genel
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