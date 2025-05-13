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15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan: "Türkiye daha aydınlık yarınlara uyanacak"

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan:
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15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan: "Türkiye daha aydınlık yarınlara uyanacak" PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin konuşan 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe umutla ilerleyeceğini söyledi.

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan: "Türkiye daha aydınlık yarınlara uyanacak"

İSTANBUL - PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin konuşan 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe umutla ilerleyeceğini söyledi.

15 Temmuz gazilerinden Üzeyir Civan, PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör olaylarının sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin daha aydınlık bir geleceğe yöneleceğini söyleyen Civan, "Artık ne şehit ne de gazi haberlerini televizyonlarda izlemeyeceğiz. Türkiye olarak gelişmelere daha refah dolu bir ülke olarak uyanacağız. Eğer bu yönde ilerlenirse, yarınlarımız çok daha güzel olacak" dedi.

Terörün sona ermesiyle birlikte toplumsal huzurun artacağını ve insanların birbirine daha rahat sarılacağını ifade eden Civan, ülkede kardeşlik duygularının yeniden güçleneceğini vurguladı. Civan, "Türkiye'yi hep birlikte omuzlayacağız. Aramızdaki buz dağları eridi, dağlar birbirine kavuştu. Artık bu ülkede baharlar bahar gibi yaşanacak, yazlar yaz gibi yaşanacak. Ne baharımızı ne de yazımızı kara kışa çeviremeyecekler" şeklinde konuştu.

Civan, birlik ve beraberlik vurgusuyla sözlerini şu şekilde tamamladı: "Biz aynı topraklarda doğduk, aynı sofraya oturduk. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Vatanımız, bayrağımız hepimizin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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