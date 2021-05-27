Genel Sekreter Uzun, Pınarbaşı ve Eflani'de incelemelerde bulundu
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Genel Sekreter Uzun, Pınarbaşı ve Eflani'de incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Uzun, Pınarbaşı ve Eflani'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kastamonu'nun Pınarbaşı ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kastamonu'nun Pınarbaşı ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Uzun beraberinde Eflani İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın, İl Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip ve mimar Nur Selin Gürel Cingöz ile Keltepe Kayak Merkezi'ne yapılması planlanan bungalov evleri için Pınarbaşı ilçesinde bulunan Çalkaya köyü Horma Kanyonu'nda ve Park Ilıca tesislerinde inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Uzun, Keltepe Kayak Merkezi'nde daha farklı ne çalışmalar yapabileceğini araştırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda Horma Kanyonu ve Park Ilıca tesislerinde yapılan çalışmaları teknik personelle yerinde incelediklerini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"İlimizde de buna benzer kanyonlar mevcut. Buraları turizme kazandırmak adına çalışmalar içerisindeyiz. Pınarbaşı ilçesinde de bunların örnekleri var. Bunun için Horma Kanyonu'na yapılan 2,5 kilometre uzunluğa sahip ahşap platformun yapım aşamasıyla ilgili teknik bilgi aldık. Ayrıca Park Ilıca tesisini gezerek işletme sahibinden bilgiler aldık. Park Ilıca tesislerinde bulunan 15 bungalov evi inceleyerek fikir edindik. Bu tarz örnekleri yerinde görerek, ilimizde de bu çalışmaları nasıl yapabiliriz onu araştırıyoruz."

Uzun, daha sonra Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde, Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan içme suyu biriktirme havuzu çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresinin teknik bilgi ve iş makinesi desteği verdiği içme suyu biriktirme havuzu çalışma sahasında yaptığı incelemelerde Uzun'a, Eflani İl Genel Meclis üyeleri Mesut Aydın ve Ahmet Koç da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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