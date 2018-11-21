Genel Sekreter Kaya'dan Köy Ziyaretleri

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Ulaş ilçesine bağlı Baharözü, Ekincioğlu ve Karaşar köylerine ziyaretlerde bulundu.

Özel İdare'den yapılan açıklamaya göre, Kaya, kırsalda yürütülen çalışmaları yerinde denetliyor.

Bu kapsamda ilk olarak Baharözü köyünde kilitli parke taşı çalışmalarını inceleyen Kaya, köy muhtarı Bekir Ersoy ve köyde yaşayan vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kaya, Yapalı köyünde yürütülen menfez çalışmasını ve Ekincioğlu köyünde yapımı devam eden ve bölgede tarımsal sulama amacıyla kullanılacak olan sulama havuzunu inceledi ve Ulaş İlçe Özel İdaresi Müdiresi Fadime Ceylan'dan bilgi verdi.

Son olarak Karaşar köyünde tamamlanan kilitli parke çalışmalarını inceleyen Kaya, köy muhtarı Hasan Kalkan ve köydeki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinde Kaya'ya Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, köy muhtarları ve ilgili personeller eşlik etti.