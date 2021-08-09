Genel Müdürlüğümüzde Devir Teslim Töreni
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Genel Müdürlüğümüzde Devir Teslim Töreni

Genel Müdürlüğümüzde Devir Teslim Töreni
Habermetre - Haberler | Toplum

Kurum çalışanlarına veda töreninde hazır bulunanlara hitabında Genel Müdürümüz Yusuf Büyük ; "Hayatta tesadüf yoktur, tevafuk vardır.

Kurum çalışanlarına veda töreninde hazır bulunanlara hitabında Genel Müdürümüz Yusuf Büyük ; "Hayatta tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Bugün Hicri yılbaşı, yani Hicret. Benim evim İstanbul'da. On iki yıldır Ankara'da yoğun bir tempo ile çalışıyorum. Öncelikle 2009 Ağustos'unda beni buraya getiren Nimet Baş olmak üzere, Ömer Dinçer, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz olmak üzere ve birlikte tarih yazdığımız Ziya Selçuk Hocamızla birlikte çok önemli faaliyetlerin altına imza attım. On iki yıl boyunca yaptığımız çalışmalara izin veren başta Rabbim olmak üzere bütün Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Sizlerle birlikte çok güzel işler yaptık. Çözülmeyen problemleri çözdük, farklı projeleri hayata geçirdik. Halk Eğitimi Merkezlerini insanların gündemine soktuk. Kapanmak üzere olan Olgunlaşma Enstitüleri harikalar yarattı. Bunları hep birlikte başardık. Biz hayat boyu ailesi olarak bir tarih yazdık. Hepinize bu anlamda çok teşekkür ediyorum.

Bayrağı teslim alacak Sabahattin Dülger'i yıllardır tanıyorum. İnanıyorum ki kendisiyle de çok büyük başarılara imza atacaksınız. Çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum.

Mutluyum, huzurluyum, başım dik, alnım ak olarak buradan ayrılıyorum. Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. " dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de görevi teslim alırken Yusuf Büyük'e hitaben;

"Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımı arz ediyorum. Öyle tahmin ediyorum ki sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil Türkiye'nin en geniş kitlelere hitap eden Genel Müdürlüğü burası. Doğumdan ölüme kadar insanların gelişimi, gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, geçmişi geleceğe yansıtmaları noktasında çalışma yapmak üzere buradayız. Bütün insanlara ulaşma gayreti noktasında bizim de takip ettiğimiz, alanda bizim de katkı sunduğumuz projeler oldu. Bizim görevimiz bunun üzerine katarak bu süreci devam ettirmek. Bu bir bayrak yarışı. Sizden aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek hedefindeyiz. Size şükranlarımı sunuyorum. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne değer kattınız. İnşallah bir gün biz de buradan ayrılırken sizin gibi başımız dik olarak ayrılırız. Emeğiniz için teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Devir teslim töreni Genel Müdürlerin çiçek takdimleriyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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