Genel Müdür Başaran'dan Karaağaçlı'ya ziyaret

20.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:25

Başaran, mahallenin Arıtma Tesisinden Çerkezmahmudiye mahallesine verilecek suyun, her iki mahalle için su sıkıntısı yaratmayacağını, yeterli suyun olduğunu vurguladı. Başaran, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, kaçak su kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesine ziyarette bulundu. Genel Müdür Başaran'a İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak ve yetkili personel ve mahalle muhtarı Ali Kafkas eşlik etti. Genel Müdür Başaran, mahalle kahvesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, istek ve talepleri dinledi. Başaran, Karaağaçlı Arıtma Tesisinden, Çerkezmahmudiye mahallesine verilecek olan suyun her iki mahalleye de su sıkıntısı yaratmayacağını, yeterli suyun olduğunu dile getirdi.

Yaşanan su sıkıntılarının nedeni: "Eskiyen şebeke hattı"

Yaşanan su sıkıntılarının mahallenin içme suyu şebeke hattının eski olmasından kaynaklandığını belirten Genel Müdür Başaran, eski durumdaki hatların değiştirileceğini, etüt çalışmalarının yapıldığını belirtti. İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak da mahallede bulunan sondajın saniyede 23 litre verime sahip olduğunu belirtti. Kaynak, Karaağaçlının şebekesinde çok sık patlamalar olduğunun gözlemlendiğini belirterek, içme suyunun komple projelendirildiğini ve zaman zaman yaşanan basınç sorunun da giderileceğini belirtti.

"Kaçak su kullanımı en büyük sorun"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Karaağaçlı mahallesi sakinlerine, özellikle kaçak su kullanımının büyük sorunlara yol açtığını belirtti. Başaran, "Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun. Çerkezmahmudiye mahallesine Karaağaçlı Arıtma Tesisinden verilecek olan su, her iki mahalleye de herhangi bir sorun yaratmayacak. Karaağaçlı mahallesinde yaşanan su kaynaklı problemler, eski şebeke hattında su seviyesinin yükseldiği zaman patlamalar yaşanması ve tespitlerimize göre, kaçak su kullanımının çok olmasından kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızın kaçak su kullanımı konusunda çok dikkatli olmasını istiyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hakkını her zaman gözetiyoruz. Ana şebeke hattı konusunda da gereken çalışmaları ivedilikle yapacağız" dedi. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, mahallede incelemelerde de bulundu.

Kaynak: Bültenler