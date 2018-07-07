Genel Kurulda, En Genç Milletvekillerinden Rümeysa Kadak ve Müslüm Yüksel Görev Aldı
Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.
TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.
BAŞBAKAN YILDIRIM YEMİN ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yeminini etti.
GENEL KURULDA RÜMEYSA KADAK VE MÜSLÜM YÜKSEL GÖREV ALDI
Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.