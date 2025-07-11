AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti. Konuşmanın içeriği merak konusu oldu, genel af çıkacak mı, araştırıldı. Peki, Genel Af çıkarsa sicil silinir mi?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

AK Parti olarak 11 Temmuz Cuma günü "kampa gireceklerini", bunun "pazar gününe kadar devam edeceğini" söyleyen Çelik, Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı "tarihi konuşmayla" ilgili olarak, "...Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Çelik'in gündeminde PKK'nın silah bırakma kararı almasıyla devam eden "yeni çözüm sürecine" ilişkin son gelişmeler vardı. Program moderatörünün, "Terörsüz Türkiye süreci vatandaşta karşılık buldu mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza olağanüstü bir güven var. Sayın Devlet Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Devlet Bahçeli'nin millet ve devlet aleyhine bir iş yapmayacağı konusunda zaten kesin bir kanaat söz konusu."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuyla ilgili komisyon kurulmasının planlandığı bu yeni süreç hükümet tarafından 'Terörsüz Türkiye' kavramıyla tanımlanıyor.

Genel af çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Cumartesi günü yapılacak açıklamada konuşmanın içeri belli olacak.

Genel af ilan edilirse detaylar açıklamada yer alacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

GENEL AF ÇIKARSA SİCİL SİLİNİR Mİ?

Adli Sicil Kaydının Silinmesine İlişkin Esaslar

5352 sayılı Kanunun geçici 2/1. maddesine göre, 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlarla ilgili kayıt silme işlemleri ise, bu Kanun hükümlerine göre yerine getirilecektir.

Anılan Kanunun "Adli sicil bilgilerinin silinmesi" başlıklı 9. maddesinde: "(1) Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.