Gençlik Ve Spor İl Müdürü Özsoy Başkan Gündoğdu'yu ziyaret etti

21.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:06

Ziyarette, Ferizli'de ki spor tesisleri ve yapılan faaliyetler ile ilçede spora yönelik planlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy; idarecilerimiz ile birlikte uyum içerinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, spora katkılarından ve desteklerinden dolayı Başkan Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Başkan İsmail Gündoğdu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin etkin bir şekilde spor yapmaları adına Ferizli Belediyesi olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Gündoğdu "Yarınlarımızın umudu gençlerin değişik spor branşlarında başarı göstermeleri için üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirerek, "Ferizli, ortaya konulacak bir dizi çalışmalarla, son günlerde artan başarılı sporcuları ile de isminden söz edilecek ilçelerden biri haline gelecektir. Gençlerimize her alanda olduğu gibi sportif çalışmalarda da sahip çıkarak, ilçemizin sporda marka ilçelerden biri olacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Arif Özsoy ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler