Gençlik ve Spor İl Müdürü Danayiyen'den, Yedisu Kaymakamı Kaya'ya ziyaret - Haberler
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Danayiyen'den, Yedisu Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

AA / Metin Dere - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor İl Müdürü Danayiyen'den, Yedisu Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

BİNGÖL (AA) - Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Danayiyen, bu yıl eylül ayında görevine başlayan Kaymakam Kaya'ya, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Danayiyen'e teşekkür etti.

AA / Metin Dere - Son Dakika Haberleri

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