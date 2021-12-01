Gençlik ve Spor İl Müdürü Danayiyen'den, Yedisu Kaymakamı Kaya'ya ziyaret
AA / Metin Dere - Haberler | Güncel
Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.
BİNGÖL (AA) - Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Danayiyen, bu yıl eylül ayında görevine başlayan Kaymakam Kaya'ya, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Danayiyen'e teşekkür etti.
AA / Metin Dere - Son Dakika Haberleri
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