Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İlimizi Ziyaret Etti

ZONGULDAK (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İlimizi Ziyaret EttiGençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaret ve incelemeler nedeniyle ziyaret ettiği ilimizde Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve il protokolü tarafından karşılandı. Ardından Çaydeğirmeni belediyesini ziyaret eden Sn. Bakanımız, belediyece vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı, belde de yaptırılan spor tesislerinin açılışını yaptı, öğrencilerlerimizle bir araya gelerek spor malzemeleri hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valimiz Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte 100. Yıl tesislerinde stad yeri saha incelemesinde bulundular. Sayın Bakanımız Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti, brifing aldı. Ardından Milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanı, Zonguldak belediye başkanı, Bakanlık bürokratları ve ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Valilik çıkışında MFA Zonguldakspor voleybol takımı sporcularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi, Gazipaşa caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarımızla sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilimizdeki ziyaret programı kapsamında Zonguldak Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'dan Belediyece vatandaşlarımıza sunulan hizmetler konusunda bilgi aldı. Başarılar diledi. Sayın Bakanımız daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Zonguldak gençlik merkezindeki atölyeleri gezdi, ürünleri inceledi, gençlerimizle hatıra fotoğrafı çektirdi. "Gençlik Buluşmaları" kapsamında gençlerimizle söyleşi yaptı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı Zonguldak Karaelmas Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Öncesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki gururumuz Grizu - 263 Uzay Takımıyla buluştu, kendilerini kutladı, Bakanlığa davet etti.

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