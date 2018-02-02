Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerle basketbol oynadı

ADIYAMAN - Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Adıyaman'da, gençlerle basketbol oynadı.

Sabah saatlerinde Adıyaman'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman Valiliğinde yaptığı açıklamaların ardından Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etti. Adıyaman Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra Adıyaman Gençlik Merkezini ziyaretine geçti. Beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve parti üyeleri ile beraber Gençlik Merkezini ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak burada Gençlik Merkezi'nde bulunan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Osman Aşkın Bak, basketbol sporcularıyla Gençlik Merkezi'nde basketbol oynadı. Milletvekili Salih Fırat'ın da katıldığı basketbol maçında hem gençler hem de protokol üyeleri oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Basketbol maçı sonrası gençlik merkezini gezen Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra Cuma namazını kılmak üzere Adıyaman Altınşehir Camisi'ne geçti.