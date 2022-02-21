Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Kastamonu'da incelemelerde bulundu

KASTAMONU (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da zarar gören tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şu an Kastamonu'da hemen hemen her ilçede tesisimiz var. Dokunmadığımız ilçemiz yok." dedi.

Baydaş, çeşitli incelemelerde bulunmak için geldiği Kastamonu'da Vali Avni Çakır'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Baydaş, kentte tamamlanan ve devam eden yatırımların olduğunu belirtti.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta ağır bir sel felaketinin yaşandığını hatırlatan Baydaş, "Burada hem şehrin gündemini teşkil eden meseleler var. Hem de selden zarar gören, yenileyeceğimiz tesisler var. Onlarla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, mali planlamalarımızı sürdürüyoruz. Bazılarında ödenek revizesine gitmemiz gerekecek. Gençlik spor tesislerimiz açısından geçen yıl güzel bir yıl oldu. Üzerine koya koya devam edeceğiz. Başladığımız işlerin tamamını bitireceğiz. Şehrimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sel felaketinin ardından bütün tesislerin yenilendiğini ifade eden Baydaş, şunları kaydetti:

"Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de spor salonlarını, sahaların tamamını yenilemiş olacağız. Tamamı 2022'nin sonunda tamamlanmış olur. Şu an Kastamonu'da hemen hemen her ilçede tesisimiz var. Dokunmadığımız ilçemiz yok. Yapımı devam eden olimpiyat hazırlık merkezi şehrin gençlik spor anlamında kaderini değiştirecek tesislerden bir tanesi olacak. Oradaki gelişmeyi de mutlulukla gördüm. Türkiye genelinde bu şekilde toplu bütün tesislerin bir arada olduğu birkaç tesisimiz olacak. Bu birkaç tesisten bir tanesi burası olacak. Bütün branşların kamp yapabileceği bir merkez haline gelecek. Kastamonu'yu spor anlamında bir cazibe merkezi haline getirecek bir tesis olacak."

Baydaş'a ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da eşlik etti.