Gençlik Merkezi'nin yüzde 75'i tamamlandı
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Gençlik Merkezi'nin yüzde 75'i tamamlandı

Temeli 2018 yılında atılan ve 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleriyle yaptırılan Gençlik Merkezi'nin yüzde 75'i tamamlandı.

Gençlik Merkezi'nin yüzde 75'i tamamlandı
01.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:32

Temeli 2018 yılında atılan ve 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleriyle yaptırılan Gençlik Merkezi'nin yüzde 75'i tamamlandı.

PTT Genel Müdürlüğü ve Kars Valiliği tarafından imzalanan protokolle PTT Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce finansa edilen Gençlik Merkezi tamamlandığında kentte önemli bir boşluk giderilmiş olacak.

Faikbey Caddesi üzerinde 4 kat olarak projelendirilen Gençlik Merkezi'nin içerisinde sinema salonu, bowling salonu fitness salonu, toplantı salonları, iş mekanları olacak. Bin 850 metrekare kapalı alana sahip olacak Gençlik Merkezi şimdiden Karslıları heyecanlandırmaya başladı.

Öte yandan Gençlik Merkezi'nin proje tutarı ise 12.142.200,00 TL. - KARS

Kaynak: İHA

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