Gençlik merkezi 100 engelli gencin "sosyal mekanı" oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 100 engelli genç, anneleriyle katıldıkları el beceri kursları ve sportif etkinliklerle sosyalleşiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Cacabey Gençlik Merkezinde başlatılan proje kapsamında haftanın 4 günü servisle evlerinden alınan, çeşitli kurslara katılan engelli bireyler, tekrar evlerine bırakılıyor.

Anneleriyle katıldıkları beceri kurslarında bez bebek, boncuk, takı, bilezik gibi ürünler yaparak başarmanın mutluluğunu yaşayan 18-25 yaş aralığındaki görme engelli, down sendromlu ve zihinsel engelli 100 genç, bocce, masa tenisi, atletizm kursları ve beceri parkurundaki faaliyetlerle sosyalleşiyor.

Usta öğreticiler, uzman antrenör, spor psikologları ve gençlik liderlerinin özverili çalışmalarıyla hayata tutunan engelli bireyler, gençlik merkezindeki faaliyet günlerini adeta iple çekiyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleri kapsamında yaklaşık 4 aydır Cacabey Gençlik Merkezinde özel bireylere yönelik sosyalleşme faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Merkezde 100'e yakın özel bireye yönelik sportif etkinlikler ve el beceri kursları düzenleyerek motivasyonlarını yükseltecek faaliyetler yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Özel gençlerimizin mutluluklarına paydaş oluyoruz. Burada haftanın 4 günü anneleriyle beraber el becerileri, sportif faaliyetlere katılıyorlar. Uzun bir çalışma neticesinde ortaya çıkan bir proje. Bütün okulları gezip tanıtım yaparak gençlerimizi buraya yönlendirdik."

Şahin, "Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi ve anneleriyle beraber etkinlik yapması adına ateşin düştüğü yeri de anlayarak, empati yaparak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

"Bu tür çocuklar annelerine çok bağlı"

Anne Suna Arslan da oğlunun burada bir şeyler başarmanın mutluluğunu yaşadığına işaret ederek, özel gençlerin ürün yapmak için birbirleriyle yarıştığını dile getirdi.

Arslan, "Çocuklarımız için buradayız. Bu tür çocuklar annelerine çok bağımlı, annesiz yapamıyorlar, yalnız kalmak istemiyorlar. Oğlum, 'Sen gelmezsen ben de gitmem' diyor. Geçen hafta ben gelemedim, oğlum da gelmedi buraya." diye konuştu.

Engelli annesi Hacer Tanyeli de devletin çocuklarına sağladığı bu imkandan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Zihinsel engelli kızının buraya gelmeyi iple çektiğini vurgulayan Tanyeli, "Çocuklar burayı çok seviyor. Misafirliğe gitmek istemiyorlar çünkü 'Orada bizimle konuşmak isteyen yok.' diyorlar. Burada çocuklar kendi aralarında konuşuyor, öğretmenler ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Özel birey Seda Yüksel de konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayarak, " Bebek, takı ve değişik şeyler yapıyoruz. Buraya gelmekten, hocalarımızla olmaktan daha çok mutluyum." dedi.

Özel birey Mehmet Barlas ise hem spor faaliyetlerine hem de el sanatları kursuna katıldığını belirterek, "Burada resim yapıyorum, spor yapıyorum ve bebek yapıyorum." diye konuştu.