Gençlik kampında temel afet bilinci eğitimi veriliyor Kırşehir'de Hirfanlı Barajı kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'ndaki öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından temel afet bilinci eğitimi verildi.

Kırşehir'de Hirfanlı Barajı kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'ndaki öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından temel afet bilinci eğitimi verildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda öğrencilerle buluştu.

Kampa gelen 40 kız öğrenciye AFAD'ın faaliyetleri hakkında bilgi aktarıldı, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen doğa olayları ve afet anında yapılması gerekenler anlatıldı, yakın çevrelerindeki toplanma alanları, acil ihtiyaçların karşılanması ve değerli evrakların saklanması gereken yerlerden bahsedildi.

Acil durum çantası ve içinde bulunması gerekenlere de değinilirken, afet sırasında yapılması gereken davranışlar, afet sonrası ilk 72 saat ile çevredeki risklerin azaltılması konuları öğretildi.

Kaynak: AA