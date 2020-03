Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı

06.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:51

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, sosyal medyada da ilgi odağı haline geldi.

GENÇLİK HASTALIĞI TEŞHİSİ KONMUŞTU

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve önce Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne oradan da Ankara'da özel bir kliniğe getirilen yavru köpek tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konulan 'Fındık', hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alınırken tedavi masraflarını ise isminin açıklanmasını istemeyen bir hayvansever üstlendi.

YAŞAMSAL RİSK HER ZAMAN DEVAM EDİYOR

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, yavru köpeğin tedavisini yapan veteriner hekim Bahri Terzi, 'Fındık'ın kritik süreci atlattığını söyledi.

Terzi, "Gençlik hastalığında hayatta kalma ihtimalleri çok düşük oluyor. Virüs sinir sistemine yerleştiği zaman dejenerasyon başlatıyor. Onun geri dönüşümü olmuyor. Kritik durumu atlattı gibi. Yürümede ve dengede sıkıntı yaşayacak. Yaşamsal riski her zaman devam ediyor. Her şey yolunda giderken bir ay sonra sinir sisteminde yerleştiği için bir anda hayatlarını kaybedebiliyorlar. O yüzden her zaman savaşması gerekiyor. Okuluna dönüp dönmeyeceğini zamangösterecek" dedi.

