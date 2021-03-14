Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Sosyal medya hesabından iki gündür gençlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcı ayrıca, popüler dizi La Casa De Papel'in yıldız ismi Alba Flores'e benzetildi.