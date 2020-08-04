Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle
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Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle

Gençliğim Eyvah 8. son bölüm Pazartesi günü ekrana geldi. Azra, Ahmet'ten uzaklaşmaya başlasa da Ahmet'in başı Çağla ile beladadır. Diğer yandan Zola ile Azra arasında bir çekim başlamıştır. Gençliğim Eyvah 8. bölümde neler oldu?

Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle
04.08.2020 08:26 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:29

Zola, iyiden iyiye Azra'ya gönlünü kaptırmış, evlenme fikri aklına yatmaya başlamıştır. Hacer kızının hamilelik haberiyle havalara uçarken, Zola ile Çavi'nin babalarını bulmak için de kolları sıvamıştır. Gençliğim Eyvah 9. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Gençliğim Eyvah son bölüm izle...

GENÇLİĞİM EYVAH 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Ahmet'ten uzaklaşan Azra, Zola ile yakınlaşır ve genç adamın gözü Azra'dan başkasını görmez. Çavi ise şimdiden Azra'nın ağabeyi moduna girmiştir. Çağla ısrarla Ahmet'in hayatına dahil olmaya çabalar.

Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle

Suzan'ın hamile olduğunu duyan Hacer, mutluluktan yerinde duramaz. Öte yandan Zola ile Çavi'nin babalarının kim olduğuna dair derin araştırmalara başlar.

Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.

Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle

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