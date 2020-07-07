Gençliğim Eyvah 4. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanı yayınlandı m?
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Gençliğim Eyvah 4. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanı yayınlandı m?

Atv'nin yeni dizisi 4. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. İzleyicilerin keyifli anlar yaşadığı bölüm sonrası diziyi izleyemeyenler Gençliğim Eyvah 4. bölüm full tek parça izle ve Gençliği Eyvah son bölümde neler oldu gibi konuları merak etti.

Gençliğim Eyvah 4. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanı yayınlandı m?
07.07.2020 08:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:11

İzleyici ile buluşan Gençliğim Eyvah dizisinin 2. bölümü yayınlandı. Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Sonrasında yaşananlar heyecanlı anlar yaşattı. Peki, Gençliğim Eyvah 4. bölüm full tek parça izle! Gençliği Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliği Eyvah dizisi konusu ve oyuncuları! İşte, 5. bölüm fragmanı!

GENÇLİĞİM EYVAH 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çavi ve Zola'dan kurtulmak isteyen Arif'in oyunu ters teper!

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar. Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?

Gençliğim Eyvah 4. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanı yayınlandı m?

GENÇLİĞİM EYVAH 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GENÇLİĞİM EYVAH 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GENÇLİĞİ EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluştu.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisi, İstanbul'da var olan ve birçok dizinin de çekimlerinin yapıldığı dizi platolarında çekiliyor. Gençliğim Eyvah dizisi için plato içinde yeni bir mahalle oluşturulmuş durumda.

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