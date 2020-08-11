Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 9. bölüm izle
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Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 9. bölüm izle

Gençliğim Eyvah, Pazartesi akşamı izleyen karşısındaydı. Ahmet'e abayı yakan Çağla, git gide ailenin arasına karışır. Hacer ve Nuriye'nin Çavi ve Zola'nın babalarını bulmak için çalışmaya başlamaları Zekeriya ile Arif'in yeni önlemler almasına neden olacaktır. Gençliğim Eyvah on bölümde neler oldu?

11.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:54

Gençliğim Eyvah, ATV ekranlarında yayımlanamaya devam ederken 10. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Ahmet ile Azra'nın arasına giren Çağla, tüm çabalarına rağmen ikilinin aşkını sonlandıramaza. Arif ile Zekeriya ise sonradan ortaya çıkan oğulları yüzünden zor zamanlar geçirmeye devam ederler. İşte, ayrıntılar...

GENÇLİĞİM EYVAH 10. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanında; Zola ve Çavi'nin baba arayışları Arif ile Zekeriya'yı gerer. Diğer yandan Çağla, Ahmet'i köşeye sıkıştırmaya devam eder. Sonunda Azra ile Ahmet varışıp aşklarını birbirlerine itirasf ederler. iİçten içe Azra'ya aşk besleyen Zola ise usulca aradan çekilip çifti tebrik eder.

Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 9. bölüm izle

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır.Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.

Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 9. bölüm izle
Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 9. bölüm izle
Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 9. bölüm izle

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