Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

TRABZON (Haberler.com) - Trabzon'da açılış töreninde vatandaşlar ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından gençlerle buluşma programı için Akçaabat'a gitti. Gençler ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hem merak edilenleri yanıtladı hem de gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir ara programda yanında oturan genç tarafından, ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" sorusu yöneltildi. Filmi ve oyunculukları çok beğendiğini anlatan Erdoğan, daha sonra genç kıza dönüp "Sen de izledin mi?" dedi.

"SENİ ÖDÜLLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Genç kız ise "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziğini yapan Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. ''Ciddi mi diyorsun? Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor.'' diyen Cumhurbaşkanı, daha sonra Öksüz'ün canlı performansını dinledi. O anlar salondakilere de duygu dolu anlar yaşattı.