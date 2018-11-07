Gençlerin Önünü Kapatmanın Doğru Bir Davranış Olmadığının Bilincindeyiz"

Burdur'un Gölhisar ilçesi Belediye Başkanı Ramazan Canural, 2019 mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmayacağını açıkladı.



2014'te AK Parti'den Gölhisar Belediye Başkanı seçilen Canural, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçiminde aday adayı olmayacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Ramazan Canural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca birçok konuda başarı sağladığını belirtti.



Mensubu olmakla iftihar ettiği AK Parti'nin bir neferi ve Gölhisar'ın hizmetkarı olduğunu ifade eden Canural, belediye başkanlığı görevinde yaptığı hizmetleri şu şekilde sıraladı:

"Başkanlık dönemimizde Gölhisar'ın 270 kilometreyi bulan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yeniledik. Daha önce ilçemizde hiç olmayan 25 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu drenaj hattını inşa ettik. Yine bu dönemde ilçe içi yollarımızın tamamı asfaltlandı ve doğalgazın ilçemize gelmesi için yoğun çalışmalar yaptık. Gölhisar'ın yararına olan ve önünü açan toplamda 60 civarında projeyi hayata geçirdik."

Başkan Canural, üç nedenden dolayı aday adayı olmamaya karar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk olarak 2014'de Gölhisar Belediye Başkanlığına aday olurken tek hedefim vardı. Gölhisar'da halkımızın büyük bir ihtiyacı olan ve yıllardan beri bir türlü hayata geçirilemeyen altyapı gibi projelerin Gölhisar'a kazandırılması için çalışacaktım. Çünkü bu işler, beni büyüten, yetiştiren, okutan ve doktorluk gibi onurlu bir mesleği 30 yılı aşkın bir süreyle bu ülkede yapmama vesile olan aileme ve Gölhisarlı hemşehrilerime benim için bir vefa borcuydu.



İkinci olarak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerin çoğunluğunu bu dönemde hayata geçirdiğimiz için bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak bize göre rutin işlerin tekrarlanmasına dönüşecekti. Son olarak uzun yıllar belediye başkanlığı yapma hırsıyla uğraşıp didinerek arkadan gelen gençlerin önünü kapatmanın da doğru bir davranış olmadığının bilincindeyiz."

Canural, bu kararından sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğini dile getirerek, başkanlığı döneminde kendisine destek verenlere teşekkür etti.