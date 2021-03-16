Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi

16.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:25

Bursa'da kız meselesi yüzünden birbirine giren 2 grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı. Arkadaşları öldüresiye birbirine vururken cep telefonlarıyla onları görüntüleyen kızlar dikkat çekti.

Kız meselesi yüzünden tartışan lise talebesi oldukları öğrenilen 2 grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Bir süre tartışan grup birbirine girdi.

"YETER ARTIK, VURMAYIN"

Gençler öldüresiye birbirlerini darp ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda alan kızların görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti. Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da, kızların "Vurun, vurun" diye bağırmaları dikkat çekti. Uzun süre kavga eden şahıslar daha sonra ayrıldı.

Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! 'Vurmayın' diye yalvardı ama kimse dinlemedi

GENÇLERDEN BİRİNİN ÇENE KEMİĞİ KIRILDI

Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkında karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da o sırada parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! 'Vurmayın' diye yalvardı ama kimse dinlemedi
Haber Yorumları (23)
METE: Yaziklar olsun fazla soz yok gelecek nasil bunlarsa gelecek gelmesin
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
VEZİR42: bak kırmızılı kardeşim ve arkadaşı ilk konuşmaya gelmediğini belli ettiler ayrıca son yediğin darbe hariç darbe almadın ki kavga etmeyi bilmiyorlar ilk başta sen saldırsan sesin de biraz gür çıksaydı şuan dayağı yiyip kaçan onlar olurdu inanın bana gerçek 2 delikanlı 10 adama bedel olur bıçak silah olmazsa
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİR: bir kız için degermi sizin gibiler için elinizi sallasanız ellisi
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:24:31. #1.16#
title