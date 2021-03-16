Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi

Kız meselesi yüzünden tartışan lise talebesi oldukları öğrenilen 2 grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Bir süre tartışan grup birbirine girdi.

"YETER ARTIK, VURMAYIN"

Gençler öldüresiye birbirlerini darp ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda alan kızların görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti. Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da, kızların "Vurun, vurun" diye bağırmaları dikkat çekti. Uzun süre kavga eden şahıslar daha sonra ayrıldı.

GENÇLERDEN BİRİNİN ÇENE KEMİĞİ KIRILDI

Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkında karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da o sırada parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.