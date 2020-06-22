Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
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Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı

ABD'de bir grup gencin kayalıklarda bulduğu ve içerisinde para olabileceğini düşündüğü çantanın içerisinde ceset parçaları çıktı. Olay karşısında büyük paniğe kapılan gençler, polisi arayarak durumu haber verdi.

22.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:40

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir grup genç, sahildeki kayalıklarda sahipsiz bir bavul buldu. Meraklı gençler, içinde para olabileceğini düşündükleri bavulun içini açınca ceset parçaları buldu.

TikTok kullanıcıları, Washington eyaletindeki bir kıyıya vurmuş olan bavul bulup bunu sosyal medyada paylaştılar. Cumartesi günü gerçekleşen olayda, gençler bavulu açtıkları anları kameraya kaydederek TikTok adlı video paylaşım platformunda paylaştı. Bavulun içinde insan kalıntıları keşfettiklerini söyleyen gençler, bu anları TikTok'ta paylaştı. Dehşete düşen gençlerin paylaşımı, polis ekiplerini de alarma geçirdi. Seattle Polisi konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, iki bavul bulunduğunu ve içinden insan parçaları çıktığını duyurdu.

Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı

"KOKU BUNALTICIYDI"

İlk çantayı buldukları anda yetkililere haber verdiğini söyleyen gençler, Cumartesi günü Duwamish Head'deki şoke edici olayın görüntülerini yayınladılar. Olay esnasında bir gencin, "Bu siyah valizi bulduk. Bavulun içinde belki de para olabileceğine dair şaka yapıyorduk… Ancak koku bunaltıcıydı" dediği duyuldu.

Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı

ÖNCE GÜLDÜLER AMA...

Olayı video çeken gencin de "Bavulu aç! Çok kötü kokuyor" dediği duyulurken, bavulun içine doldurulmuş siyah torbanın içerisinde kötü şeyler olabileceğini fark etmeden önce gülüyorlar.

POLİSİ VE AMBULANSI ARADILAR

Bir sonraki karede ise gençlerden birinin polisi ve ambulansı arayarak bulundukları yere çağırdıkları görülüyor.

Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
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