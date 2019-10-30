Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

30.10.2019 21:02

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı Derya Bakbak, "Artık yapılan ürün girdileri ve çıktılarında en iyisini nasıl yapabilirimin formülizasyonunda yapay zeka önemli etkiye sahip oluyor." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Bakbak, toplantının açılışında, komisyonun Meclis'te ve alanda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Davet ettikleri konukların sunumları ve saha çalışmalarında Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin kısaltılması olan STEM ile ilgili önemli bilgiler elde ettiklerini anlatan Bakbak, alanın her geçen gün öneminin arttığını söyledi.

STEM'in sadece bir eğitim alanı olmadığını, bugün imalatın, üretimin, savunmanın, ülkenin gücünü gösteren önemli bir etken olarak göründüğünün altını çizen Bakbak, şöyle konuştu:

"STEM alanı iş dünyasının talebi, işveren ve iş arayanları bir araya getiren önemli bir kaynak. Artık şirketler kendi alanlarıyla ilgili konuya hakim, teknolojiye hakim olan, üretim yapabilen ve inovasyon yapabilen kişileri kendi alanlarında çalıştırmak istiyor. Mesleklerde bu anlamda çok hızlı bir değişim içerisinde. Alan savunma sanayinden, tarıma kadar çok geniş. Tarihi dokunun kayıt altına alınması bile teknolojik anlamdaki bir altyapıyla mümkün olmaya başladı. Tarım alanında da aynı şekilde ürünün ekilmesi, toplanması ve gerekli ortamın sağlanması adına teknoloji büyük öneme sahip oldu. Burada yapay zeka da önemli konulardan bir tanesi. Artık yapılan ürün girdileri ve çıktılarında en iyisini nasıl yapabilirimin formülizasyonunda yapay zeka önemli etkiye sahip oluyor."

"Başarılı birey inovasyon yapar diye bir şey söylemek doğru değil"

Hacettepe Üniversitesinden STEM Maker Lab Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, STEM eğitimine temelden girmenin faydasının olduğunu söyledi.

Her ne kadar başarılı laboratuvarlar kurulursa kurulsun, öğretmen faktörünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Çakmakçı, "Bilim ve teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Akademik anlamda bir şeyler yapmazsanız, uluslararası arenada tanınırlılığınız yok. Hacettepe Üniversitesi olarak uluslararası arenada öğretmen eğitimleri yapıyoruz. AB fonları aracılığıyla Kazakistan ve Rusya Federasyonu'nda STEM merkezleri kuracağız." dedi.

Çakmakçı, Türkiye'nin STEM alanında ileri seviyede olan ülkeler arasında bulunduğunu, yurdun çeşitli bölgelerinde iyi örneklemelere rastlanabildiğini ancak özellikle kız öğrencilerin bulunduğu bazı alanlarda çok fazla bir gelişmenin kaydedilemediğini ifade etti.

"Eğitimin amacı demokratik eşitlik mi sağlamak yoksa sosyal alanda inovasyon yapan bir birey mi yaratmak?" sorusunun önemli olduğunun altını çizen Çakmakçı, bunlardan hangisi seçilecekse ona göre bir modelin oturtulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD'de 1946'da bir gazete ilanında 'Amerikanın bilim insanına ihtiyacı var' diyor, 2019 yılında ise 'ABD'nin STEM alanlarındaki kişiye ihtiyacı var' deniliyor. Bu arada Avrupa'da benzer şeyler söylüyor. Biz de benzer şeyler söylüyoruz. ABD verilerine göre bir bireye anaokulunda bir dolar harcarsanız bu birey 40 yaşına geldiği zaman ülke ekonomisine 16 dolar katma değer sağlıyor. Eğitime ne kadar erken yatırım yaparsanız katma değer yaratma oranı daha fazla. O yüzden bu işe temelden girmekte fayda var. Ne kadar başarılı STEM merkezleri kurarsanız kurun, dönüp dolaşıp öğretmen faktöründe bu iş bitiyor. Bu nedenle öğretmen eğitimi çok önemli."

Çakmakçı, STEM eğitiminde çevre faktörünün unutulmaması gereken önemli noktalardan birisi olduğunu anlattı.

Problemlerin genelde sosyal çevreden geldiğini belirten Çakmakçı, "Bilim ve teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Başarılı birey inovasyon yapar diye bir şey söylemek doğru değil. Okulda farklı şeylere odaklanmamız gerekiyor. Beceri odaklı bir eğitim önemli. Biz bence kendine öz güveni olmayan bireyler yetiştirdiğimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA