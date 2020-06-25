Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku
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Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku

- Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku Parkta buldukları gergedan böceğinin değerinin 90 bin TL olduğunu düşündüler 1 dolar çıktı Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir parkta dolaşan gençler, geçtiğimiz yıllarda değeri 90 bin TL'ye satıldığı iddia edilen "gergedan böceği" buldu.

25.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:48

- Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku

Parkta buldukları gergedan böceğinin değerinin 90 bin TL olduğunu düşündüler 1 dolar çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir parkta dolaşan gençler, geçtiğimiz yıllarda değeri 90 bin TL'ye satıldığı iddia edilen "gergedan böceği" buldu. Gençler uzun uğraşlar sonucu böceğin 1 dolara satıldığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan bir parkta akşam yürüyüş yapmak isteyen gençler, geçtiğimiz yıllarda çok konuşulan ve değeri 90 bin TL olduğu iddia edilen "gergedan böceği" buldu. İnternette ve sosyal medyada böceğin 90 bin TL değerinde olduğunu gören gençler, yaşadıkları mutluluk ile birlikte böceği bir saklama kabına alarak muhafaza etti. Olayın heyecanı ile gergedan böceğinin gerçekten 90 bin TL olduğunu düşünen gençler, daha sonra biraz daha araştırdıktan sonra aslında böceğin maddi açıdan bir değerinin olmadığını sadece koleksiyon yapan insanların 1 dolar karşılığında aldığını öğrenince kısa süreli sevinçleri kursaklarında kaldı.

Böceği bulan gençlerden Umut Kaya, "Gergedan böceği bulduk ve hemen araştırdık. İnternette böceğin çok pahalı olduğu yazınca biz de böceği bir kaba koyduk" ifadelerini kullandı.

Muhammet Aydın ise, "Biz önce normal kara böcek zannettik ve umursamadık. Sosyal medyada gördüğüm fotoğraflar aklıma gelince diğer arkadaşlarıma söyledim. Telefonlarımızın flashları ile biraz inceledik ve gerçekten gergedan böceği olduğunu gördük" dedi.

Böceğin maddi olarak bir değerinin olmadığını öğrenen gençlerden Mertcan Ceran, "Biz olayın heyecanı ile böceğin çok değerli olduğunu zannettik; ama sonrasında baktık ki maddi açıdan bir değeri yokmuş ve yakalamanın da cezası varmış. Biz de bunları öğrendikten sonra böceği tekrar bulduğumuz parkta doğaya saldık. Gerçekten çok sevinmiştik ve hayaller kurmaya başlamıştık nasip değilmiş" dedi.

Gençlerin 1 dolarlık gergedan böceği şoku

Kaynak: İHA

Manşet

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