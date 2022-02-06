Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası - Haberler
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Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Hanımınçiftliği, Beydağı, Fırat ve Melekbaba Gençlik Merkezlerinde gençler için çeşitli faaliyetler yapılıyor.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Hanımınçiftliği, Beydağı, Fırat ve Melekbaba Gençlik Merkezlerinde gençler için çeşitli faaliyetler yapılıyor.

Sosyal medyadan sosyal meydana projesi kapsamında gençler için sosyal medya bağımlılığına karşı çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Spor, sanat ve eğlenceyle dolu sosyal medyasız bir gün geçirmek isteyenlerin gençlik merkezlerine başvurmaları istendi.

Sosyal medya bağımlılığına karşı Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında gönüllü gençler tarafından, silikon kalıplardan yapılan kaktüs saksılarını rengarenk boyamadan, çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlemeye kadar güzel, aktif ve hareketli programlar yapılıyor. Böylece gençlerin sosyal medyadan uzak yararlı zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Spor, sanat ve eğlenceyle dolu sosyal medyasız bir gün geçirmek isteyenlerin sözü edilen gençlik merkezlerine başvurmaları istendi. - MALATYA

Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası

Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası

Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası

Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası

Gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı koruma çabası

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Malatya, gençlik, Fırat, Medya, Yerel, Haber

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