Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi
Dün Mersin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyleyen Erdoğan'a asıl sürpriz ise gençlerden geldi. Cumhurbaşkanı'nın her fırsatta dinlerken duygulandığını ifade ettiği Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü"nü çalan gençler, şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için dün Mersin'e gitti. Burada Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programlarından sonra Mersin'de gençlerle bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte Erdoğan gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.
AHMET KAYA SÜRPRİZİ
Aynı etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dinlerken duygulandığını söylediği bir şarkı da çaldı. Erdoğan'ın yanında yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak bu anları paylaştı. Kadak'ın programdan paylaştığı videoda Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" şarkısının çaldığı ve onlarca gencin aynı anda şarkıya eşlik ettiği görülüyor.