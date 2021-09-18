Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için dün Mersin'e gitti. Burada Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programlarından sonra Mersin'de gençlerle bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte Erdoğan gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

AHMET KAYA SÜRPRİZİ

Aynı etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dinlerken duygulandığını söylediği bir şarkı da çaldı. Erdoğan'ın yanında yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak bu anları paylaştı. Kadak'ın programdan paylaştığı videoda Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" şarkısının çaldığı ve onlarca gencin aynı anda şarkıya eşlik ettiği görülüyor.

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