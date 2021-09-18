Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Dün Mersin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyleyen Erdoğan'a asıl sürpriz ise gençlerden geldi. Cumhurbaşkanı'nın her fırsatta dinlerken duygulandığını ifade ettiği Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü"nü çalan gençler, şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için dün Mersin'e gitti. Burada Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programlarından sonra Mersin'de gençlerle bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte Erdoğan gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıya inledi

AHMET KAYA SÜRPRİZİ

Aynı etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dinlerken duygulandığını söylediği bir şarkı da çaldı. Erdoğan'ın yanında yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak bu anları paylaştı. Kadak'ın programdan paylaştığı videoda Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" şarkısının çaldığı ve onlarca gencin aynı anda şarkıya eşlik ettiği görülüyor.

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ekrem İmamoğlu Namaz Vakitleri
Magazin Gökhan Çıra Eser Yenenler Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı
Tüm Haberler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:48:19. #1.12#