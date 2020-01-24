Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada
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Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Gençlerbirliği özel bir forma ile sahada yer alıyor.

24.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:35
Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında evinde FK'yı konuk eden özel bir forma ile sahada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının üçüncü yılında anısına hazırlanan özel forma Gaziantep FK maçında sahaya çıktı.

Gençlerbirliği daha önce de 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Atatürk imzalı özel bir forma ile maça çıkmıştı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA
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